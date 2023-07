L'attaccante spagnolo dice sì ai giallorossi, la conferma a Mou e alla Joya. Ora la palla passa alla Roma: si deve trattare con l'Atletico Madrid.

Ore decisive sull'asse Trigoria-Madrid. Come riporta il 'Corriere dello Sport', Alvaro Morata avrebbe accettato la corte della Roma.

Al giocatore non dispiace l'idea di tornare in Italia, dove è stato quattro anni nelle sue esperienze alla Juventus e dove ha conosciuto la moglie e madre dei suoi figli, Alice Campello.

Anche lei, ovviamente, sarebbe propensa a tornare: a Roma sarebbe a tre ore di treno da genitori e fratelli. Al di là di questo, la famiglia ha già deciso di non voler cambiare vita: no ai soldi arabi, si resta in Europa. La coppia, tra l'altro, avrebbe già in programma di fare spola tra Italia e Spagna quando Alvaro toglierà gli scarpini e indosserà i panni da agente.

Intanto però c'è il presente, che porta a Roma: Morata, 13 goal nell'ultima Liga, si sarebbe convinto grazie all'amore che la città ha da offrirgli. Lo spagnolo, infatti, potrebbe fare come Dybala e Mourinho: diventare, in poco tempo, un idolo della folla. E questo mentalmente aiuta, anche in campo.

L'aria di Roma, insomma, giova ai grandi campioni: l'attaccante ne avrebbe già parlato con Mourinho, che ritroverebbe dopo l'esperienza al Real nel 2010, la prima tra i grandi. All'ombra del Colosseo Morata ritroverebbe anche Dybala che, insieme alla compagna Oriana, avrebbe convinto l'amico spagnolo. Insomma, Roma non presenta controindicazioni e Alvaro ha detto sì.

A Trigoria lo sanno tutti e lo sa anche il club giallorosso, che avrebbe già trovato una bozza d'intesa col giocatore: contratto da 4 milioni e mezzo all'anno (più mezzo di bonus) fino al 2027.

Ora lo scoglio più alto: trattare con l'Atletico Madrid. La palla passa ai Friedkin, chiamati a capire la fattibilità economica dell'operazione con gli spagnoli. La chiave potrebbe essere un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 12 milioni, il valore della clausola che scatterà al rinnovo col club spagnolo fino al 2026 (solo da depositare). La chiusura del colpo non è vicina ma, proprio come fece Dybala un anno fa, Morata potrebbe finire col raggiungere la Roma in Portogallo durante il ritiro estivo.