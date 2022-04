Morata e il no al Barcellona: "Dopo aver parlato con Allegri"

Undici goal e otto assist. E' questo il bottino stagionale di Alvaro Morata, rimasto alla Juventus dopo il ritorno in bianconero del 2020. Quando sembrava ad un passo dal Barcellona lo scorso gennaio, alla fine lo spagnolo ha scelto di rimanere e provare a conquistare nuovi titoli con Madama.

Mentre il Barcellona ha puntato su Aubameyang, Ferran Torres ed Adama Traoré, Morata ha continuato con la Juventus, completando così il quarto anno bianconero, il secondo consecutivo. Spalla di Vlahovic, che sembrava poterlo portare lontano da Torino, ha confessato di essere rimasto dopo aver parlato con Allegri.

Inervistato da Men's Health, Morata ha raccontato i giorni di qualche mese fa:

"C'erano diverse opzioni e ho parlato con Allegri, perché stavano succedendo delle cose che avevo già vissuto in altre squadre. Io non sono un attaccante adatto al gioco fisico, ho bisogno di spazi per correre. Allegri mi ha detto che stava per arrivare un altro attaccante e che io avrei giocato da seconda punta dietro di lui, a quel punto tutte le porte si sono chiuse".

Morata ha raccontato di come si parlasse del Barcellona, di come la pista catalana fosse quella maggiormente percorribile:

"Si parlava della possibilità di andare al Barcellona. È vero che ci sono state delle possibilità di andare via, ma dopo quella conversazione l'allenatore mi ha detto che non l'avrebbe permesso".

Attualmente Morata è in prestito dall'Atletico Madrid e nelle prossime settimane potrebbe arrivare il riscatto. La possibilità di tornare in Spagna per rimanere non è però tramontata:

"Non dipende molto da me, alla fine sono un professionista e ho ancora un contratto con l'Atletico Madrid. Non so cosa accadrà in futuro, ho sempre detto che sono felice sia in Italia che in Spagna"

Insomma, non resta che attendere: per ora c'è da conquistare la qualificazione in Champions League e la Coppa Italia contro l'Inter.