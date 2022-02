Coppa Italia 2021/2022, dove e quando si gioca la finale?

Dopo la vittoria della Juventus nel maggio 2021, è quasi ora di eleggere la nuova regina della Coppa Italia. Tutti a caccia dei bianconeri, che possono contare sul maggior numero di trofei vinti, con le maggiori big della Serie A a confronto per approdare in finale e provare a sollevare il riconoscimento.

Un riconoscimento, quello della Coppa Italia, che come noto porta anche a disputare la Supercoppa Italiana, quest'ultima nelle mani dell'Inter dopo il trionfo a inizio 2022. Finale sempre più vicina, con pochi mesi prima del grande evento primaverile.

QUANDO SI GIOCA LA FINALE DI COPPA ITALIA?

Mercoledì 11 maggio 2022, alle ore 21, si disputerà la finalissima di Coppa Italia 2021/2022. Il torneo si concluderà con due giornate di Serie A residue: la finale andrà in scena prima del 37esimo turno, previsto nel weekend del 13-15 maggio.

COPPA ITALIA, DOVE SI GIOCA LA FINALE?

Sarà l'Olimpico di Roma ad ospitare la finalissima di Coppa Italia 2021/2022. Per lo stadio capitolino si tratta di un ritorno nella consueta sede, dopo la parentesi Mapei del maggio 2021. L'impianto della Capitale ha infatti ospitato la finale in gara unica dal 2007 al 2020.

DOVE VEDERE LA FINALE DI COPPA ITALIA IN TV E STREAMING

Mediaset ha acquisito i diritti della Coppa Italia 2021/2022 e trasmetterà la finale in chiaro su Canale 5 o Italia 1. Basterà sintonizzarsi su uno dei due canali, ancora da ufficializzare, per seguire la diretta tv. In alternativa basterà seguire l'incontro in streaming su Mediaset Play grazie a pc, tablet, smartphone o notebook.