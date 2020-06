Il Monza sogna in grande: piace il bomber croato Maric

Il Monza di Berlusconi e Galliani vuole disputare un campionato di B da protagonista: nel mirino Mirko Maric, attaccante dell'Osijek.

La promozione in Serie B è solo l'inizio per il Monza, candidato a recitare un ruolo di prim'ordine nella prossima stagione: le ambizioni di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono alle stelle e l'obiettivo del primo storico approdo nella massima serie non è poi nemmeno così tanto nascosto.

Preso Barberis, quasi fatta per Di Gregorio e Bettella: i brianzoli puntano a rafforzarsi per alzare il livello generale della rosa che potrebbe contare anche su Mirko Maric, attuale capocannoniere in , come riportato da 'Sky Sport'.

Classe 1995 in forza all'Osijek, Maric sta vivendo un momento d'oro: 21 goal e 5 assist in questa annata da record per lui e per il club, che attualmente si trova al terzo posto nel campionato croato a venti punti di distanza dalla corazzata .

Per ora non c'è una trattativa vera e propria ma un tentativo del Monza nelle prossime settimane è più che probabile: perché per coronare il sogno serviranno i goal, tanti goal. Che uno come Maric è in grado di garantire.