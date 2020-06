Il Monza a caccia di altri colpi: ora punta Di Gregorio e Bettella

Il Monza punta a costruire una squadra che possa essere da subito tra le più ambiziose della Serie B. Nel mirino ci sono Di Gregorio e Bettella.

La promozione in Serie B è già stata certificata, il Monza però non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il prossimo step è già stato messo nel mirino e l’obiettivo è di quelli estremamente ambiziosi: centrare il primo storico approdo in .

Il club brianzolo punta a continuare una scalata che nell’ultima stagione è stata inarrestabile e lo fa puntando ovviamente sulle risorse, le intuizioni e l’esperienza di chi di calcio di altissimi livelli ne sa molto: Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

L’intenzione è quella di mettere a disposizione del confermatissimo Cristian Brocchi una rosa che gli consenta solo l’imbarazzo della scelta. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i lavori per allestire la squadra che si radunerà il prossimo primo luglio sono già partiti da tempo e non si sta lasciando nulla al caso.

Altre squadre

Tra i pali ci sarà ancora Lamanna, ma gli sarà affiancato un altro numero uno. Tra i portieri finiti nel mirino del club c’è anche Michele Di Gregorio, talento 22enne di proprietà dell’ che è stato grande protagonista con il B in questa stagione. La trattativa per portarlo in biancorosso sono già da considerarsi in chiusura.

Per il centrocampo è stato già annunciato da tempo l’arrivo dal di Andrea Barberis e anche per la difesa si sta pensando ad un colpo importante. Il Monza è infatti sulle tracce di Davide Bettella, centrale che in questa stagione ha giocato nel ma il cui cartellino è di proprietà dell’ . Classe 2000, con un passato nel settore giovanile dell’Inter, può già vantare due presenze nella Nazionale U21.