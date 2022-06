Il Monza sceglie Modesto: sarà il nuovo direttore dell'area tecnica

Il Monza ha individuato in François Modesto un importante rinforzo per il suo organigramma. Da calciatore ha vestito la maglia del Cagliari.

E’ stato per cinque anni una colonna del Cagliari, compagine con la quale ha disputato un campionato di Serie A e quattro di Serie B ed ora, a diciotto anni dal suo ‘arrivederci’ al calcio italiano, si appresta a fare ritorno nel nostro Paese, ma questa volta non in veste di calciatore.

François Modesto è l’uomo scelto dal Monza per ricoprire il ruolo di direttore dell’area tecnica. Secondo quanto riportato da 'Sky', è stato Adriano Galliani a decidere di puntare forte su un professionista giovane, ma che ha già un’ottima esperienza e molti contatti a livello internazionale.

L’annuncio della sua firma potrebbe arrivare in tempi brevissimi, e Modesto andrà a fare coppia con Filippo Antonelli che conserverà invece il ruolo di direttore sportivo.

Modesto, classe 1978, nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Bastia, Monaco e Olympiakos.

Nelle ultime stagioni ha lavorato sia per l’Olympiakos che per il Nottingham Forest come direttore sportivo e dell’area scouting.