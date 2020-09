Monza scatenato: ad un passo Marin della Dinamo Zagabria

Il Monza sta per mettere a segno l'ennesimo colpo della campagna acquisti: manca solo l'ufficialità per l'ingaggio di Antonio Marin.

Dopo aver messo sotto contratto Kevin-Prince Boateng, il Monza non si ferma nella sua sensazionale campagna acquisti: il ghanese è l'undicesimo colpo in entrata e, a breve, ce ne sarà anche un dodicesimo.

Come riportato da 'Sky Sport', il club brianzolo è davvero vicino ad Antonio Marin, stellina croata della che qualche settimana fa era finita anche nel mirino della .

L'affare con i blucerchiati non è andato in porto e il Monza ne ha subito approfittato: accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, pronto a trasformarsi in obbligo in caso di promozione in .

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

L'attaccante classe 2001 è atteso in nella giornata di oggi quando, presumibilmente, effettuerà le visite mediche di rito per poi porre la firma sul contratto.

Marin si prepara a diventare un nuovo compagno di squadra e di reparto del connazionale Mirko Maric, bomber prelevato dall'Osijek un mese e mezzo fa.

Un altro rinforzo di spessore per mister Brocchi che può contare su una corazzata in piena regola per cercare di centrare l'obiettivo della prima storica promozione nel massimo campionato italiano.