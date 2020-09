Boateng al Monza, è ufficiale: contratto annuale con opzione

Il Monza ha ufficializzato l'acquisto di Kevin-Prince Boateng dalla Fiorentina: il ghanese arriva a titolo definitivo, annuale con opzione.

Il Monza colloca la ciliegina sulla torta di un mercato da . Kevin-Prince Boateng approda in Brianza dalla : adesso è ufficiale.

"A.C Monza comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Fiorentina Kevin-Prince Boateng, che ha firmato un contratto fino al 30/6/2021, con opzione di rinnovo per il secondo anno, al verificarsi di determinate condizioni".

Per i biancorossi si tratta dell'undicesimo colpo della finestra estiva, che colloca la squadra di Brocchi tra le favorite per la promozione in Serie A.

Proprio nel contratto di Boateng, è previsto il rinnovo automatico del contratto annuale qualora il Monza dovesse centrare il traguardo del salto di categoria.

Dopo il prestito vissuto al nella seconda metà della passata stagione, il 'Boa' saluta la Fiorentina in via permanente per sposare il progetto voluto dal tandem Berlusconi-Galliani. A Monza si sogna.