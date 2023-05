Monza-Napoli, Spalletti vara il turnover: Kim e Kvaratskhelia verso la panchina

Napoli a Monza con diverse novità nell'undici titolare: possibili chance per Gaetano a centrocampo ed Elmas nel tridente offensivo.

Il Napoli è già da qualche giorno aritmeticamente campione d'Italia per la terza volta nella sua storia: al 'Maradona', nel successo di misura sulla Fiorentina, è andata in scena la festa Scudetto attesa da ben 33 anni.

Per i ragazzi di Spalletti ci sono ancora quattro gare da onorare nel migliore dei modi prima del 'rompete le righe': domenica pomeriggio è in programma una trasferta abbastanza ostica sul campo del Monza, voglioso di concludere la prima storica stagione nella massima serie superando la quota dei 50 punti.

All'U-Power Stadium, con ogni probabilità, l'undici titolare dei partenopei avrà un volto decisamente diverso rispetto a quanto siamo abituati: non ci sarà però Gollini, vittima di un affaticamento all'adduttore destro. Tra i pali tornerà così Meret.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', in difesa potrebbe riposare Kim per dare spazio al tandem Juan Jesus-Rrahmani; dovrebbe rifiatare anche capitan Di Lorenzo, con Bereszynski e Olivera a presidiare le corsie laterali.

In mediana Anguissa, Lobotka e Gaetano sembrano essere in pole su Ndombélé, Demme e Zielinski, mentre in avanti l'unico sicuro del posto è Osimhen, alle prese con la difesa del primato nella classifica dei marcatori dall'assalto di Lautaro.

Alla sinistra del nigeriano, è stato provato Elmas e non Kvaratskhelia, che dunque partirebbe dalla panchina; a destra Zerbin è in vantaggio su Politano e Raspadori.