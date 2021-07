Monza-Juventus dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Trofeo Berlusconi, la Juventus sfida il Monza. Le indicazioni sul match, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MONZA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monza-Juventus

Monza-Juventus Data: 31 luglio 2021

31 luglio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Italia 1

Italia 1 Streaming: Mediaset Play

Si avvicina la stagione 2021/2022. A meno di un mese dal via del nuovo torneo, va in scena il Trofeo Berlusconi, classico incontro estivo che stavolta vedrà di fronte il Monza di Brocchi e la Juventus di Allegri, nuovamente sulla panchina bianconera.

Il Monza sarà nuovamente tre le favorite alla promozione in A dopo aver giocato i playoff nella passata annata, mentre la Juventus dovrà rispondere al successo dell'Inter nel campionato 2020/2021 per provare a riconquistare il titolo italiano.

La Juventus aspetta i nazionali, e contro il Monza non avrà a disposizione tutti i big che entreranno di scena solamente nelle amichevoli di agosto prima dell'esordio in campionato previsto il 22 agosto contro l'Udinese. Prima, però, amichevole d'elite contro il Barcellona l'8 dello stesso mese.

In questa pagina potete trovare tutto ciò che dovete sapere su Monza-Juventus: tutte le notizie sulle formazioni e come vedere la partita in tv e streaming .

ORARIO MONZA-JUVENTUS

Il Trofeo Berlusconi 2021, che vedrà opposte Monza e Juventus, si giocherà sabato 31 luglio 2021 alle ore 21: appuntamento all'U-Power Stadium di Monza.

Monza-Juventus sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Mediaset, e in particolare su Italia 1.

La partita tra Monza e Juventus sarà visibile anche in diretta streaming gratis attraverso Mediaset Play: basterà collegarsi al sito, oppure scaricare l'applicazione sul proprio pc, smartphone o tablet. La gara sarà visibile anche sul sito di Sportmediaset.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-JUVENTUS

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Paletta, Pirola, Donati, Carlos Augusto; Brescianini, Mazzitelli, Barillà; D'Alessandro, Gytkjaer, Colpani.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, Dragusin, Rugani, Frabotta; Fagioli, McKennie; Correia, Rafia, Pellegrini; Da Graca.