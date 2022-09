Monza-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Juventus ospite del Monza nel settimo turno di Serie A: tutte le info su dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

MONZA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monza-Juventus

Monza-Juventus Data: 18-09-2022

18-09-2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Juventus cerca riscatto sul campo del Monza in occasione della settima giornata di Serie A.

Madama chiude una settimana complicatissima cercando punti e certezze in casa dei brianzoli.

Archiviate le polemiche dopo il discusso match con la Salernitana, i bianconeri hanno subìto una pesante sconfitta casalinga con il Benfica che ha di fatto compromesso il percorso in Champions League.

All'U-Power Stadium, la truppa Allegri - che non sarà in panchina dopo il rosso contro i campani - va alla caccia dei tre punti dopo aver infilato quattro pareggi nelle ultime cinque partite.

Di fronte ci sarà il nuovo Monza di Palladino - subentrato all'esonerato Stroppa - e che nell'ultimo turno ha conquistato il suo primo storico punto in massima serie pareggiando 0-0 a Lecce.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Monza-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MONZA-JUVENTUS

Monza-Juventus si giocherà domenica 18 settembre 2022 all'U-Power Stadium di Monza. Calcio d'inizio alle ore 15.00.

DOVE VEDERE MONZA-JUVENTUS IN TV

Monza-Juve visibile in diretta e in esclusiva su DAZN. L'app è scaricabile su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick.

MONZA-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

I clienti DAZN potranno seguire il match anche in diretta streaming scaricando l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet o accedendo al sito ufficiale tramite pc o notebook.

Monza-Juve in diretta anche su GOAL grazie alla diretta testuale della sfida: dall'annuncio delle formazioni ufficiali al racconto della partita, fino alle interviste del post gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il match verrà raccontato dalla voce di Stefano Borghi, affiancato in telecronaca da Alessandro Budel.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-JUVENTUS

Palladino sembra intenzionato ad affidarsi al 3-4-3, con Marlon ed Izzo ai lati di Marì in difesa. Rovella-Pessina cerniera di centrocampo (fuori Sensi?), sulle fasce Birindelli e Carlos Augusto, tridente Mota-Gytkjaer-Caprari. In porta, Di Gregorio più di Cragno.

Con Cuadrado e Milik out per squalifica, Kean si candida per un posto accanto a Vlahovic con Di Maria in panchina. In mediana conferma per Paredes in regia con McKennie e Fagioli mezzali. Tra i pali c'è ancora Perin nonostante il rientro in gruppo di Szczesny. Davanti al numero 36 giocheranno Bremer, Bonucci e Danilo, sugli esterni De Sciglio e Kostic.

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Gytkjaer, Caprari.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, McKennie, Paredes, Fagioli, Kostic; Kean, Vlahovic.