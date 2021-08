Il Monza beffa le Big: ufficiale l'arrivo di Vignato

Il club di Berlusconi e Galliani si è assicurato un giocatore, l'attaccante classe 2004 scuola Chievo Verona, di sicura prospettiva.

Non si ferma il lavoro incessante di Adriano Galliani per assicurare a Giovanni Stroppa una rosa all'altezza di centrare la promozione in Serie A e portare il Monza di Silvio Berlusconi ai vertici del calcio italiano: nelle scorse ore è stato ufficializzato un nuovo arrivo.

Si tratta di Samuele Vignato, attaccante classe 2004, "gioiellino" scuola Chievo Verona, fratello di Emanuel (attualmente al Bologna) e di proprietà dei clivensi fino a qualche giorno fa, ovvero fino alla mancata ammissione del club al prossimo campionato di Serie B.

"Samuele Vignato è un nuovo giocatore del Monza. Il giovane e talentuoso trequartista ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2024".

Un giocatore di sicura prospettiva, che lo scorso giugno ha esordito con la maglia della Nazionale italiana U18: nella passata stagione, invece, 2 presenze in Serie B con il Chievo Verona contro Cremonese e Virtus Entella.

Lo volevano praticamente tutti, dall'Inter al Milan, passando per Juventus e Bayern Monaco: lo ha preso il Monza, che può farlo crescere e diventare centrale nel progetto ambizioso della proprietà Berlusconi. Per lui contratto fino al 2024.