Monza, ecco Maric: arriva in Italia con l'aereo privato di Berlusconi

Il capocannoniere del campionato croato sta per sbarcare in Italia, in arrivo con l'aereo privato fornito da Silvio Berlusconi.

Mirko Maric sta per diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Monza. Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, l'attaccante dell'Osijek era tra i poreferiti del club di Berlusconi per il ruolo di attaccante, e la trattativa con i croati è stata chiusa in fretta.

Come riportato da 'Sky Sport', Maric sta arrivando in proprio adesso, con l'aereo privato di Silvio Berlusconi che è andato a prenderlo direttamente in , a Zagabria.

Con 20 goal in campionato, Mirko Maric è stato il capocannoniere della 1.HNL (la prima divisione croata). Il Monza ha quindi realizzato un colpaccio per la Serie B, pagando il cartellino di Maric 4,5 milioni di euro.

Altre squadre

Tra l'altro Maric va ad aggiungersi a Christian Gytkjaer, bomber danese classe 1990 e capocannoniere del campionato polacco dell'ultima stagione. Galliani e Berlusconi hanno riunito quindi al Monza due capocannonieri dei campionati di Crozia e Poloncia. Non male, soprattutto per la Serie B...