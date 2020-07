Il Monza prepara un altro colpo: è ad un passo da Carlos Augusto

Il Monza è vicino a chiudere per Carlos Augusto. Il terzino del Corinthians era stato accostato anche a diversi club di Serie A.

In Serie B solo di passaggio. Il Monza è ‘fresco’ di promozione, ma l’obiettivo nemmeno troppo nascosto del club brianzolo è quello di puntare dritto alla e di recitare un ruolo da buon protagonista tra le big del calcio italiano.

A confermarlo non sono state solo le parole rilasciate recentemente da Adriano Galliani, ma anche il modo in cui la società capitanata da Silvio Berlusconi si sta muovendo in sede di calciomercato.

Il Monza, dopo essersi assicurato il bomber danese Christian Gytkjaer, è adesso pronto a piazzare un nuovo importante colpo. Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, è vicina alla chiusura la trattativa che porterà alla corte di Cristian Brocchi il terzino brasiliano Carlos Augusto Zopolato Neves.

L’operazione con il Corinthians potrebbe chiudersi già nelle prossime ore sulla base di 4 milioni di euro, più il 40% di un’eventuale futura rivendita.

Classe 1999, è cresciuto nel settore giovanile del Corinthians ed è considerato in patria un talento dal sicuro avvenire. Accostato negli ultimi mesi anche a diversi club di Serie A come , e , ha vestito anche la maglia della rappresentativa U20 del .

Il Monza quindi continua a pensare in grande e, in attesa di confrontarsi con la serie cadetta, sta recitando un ruolo da protagonista in sede di calciomercato.