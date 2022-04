Monza-Benevento dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MONZA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Monza-Benevento

• Data: sabato 30 aprile 2022

• Orario: 14:00

• Canale TV: DAZN, Sky Sport (numero 251 satellite), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Entrambe in lotta per la promozione diretta, entrambe sconfitte a sorpresa nell'ultimo turno. Monza e Benevento si affrontano nella giornata numero 37 di Serie B con l'ambizione di prendersi tre punti e sperare in un passo falso di Lecce e Cremonese per poter ambire alla salita diretta senza lo spauracchio dei playoff.

Il Monza è reduce dal pesante ko per 4-1 subito a Frosinone, mentre il Benevento è uscito sconfitto dalla partita interna contro la Ternana.

All'andata si imposero i campani per 3-1, con le reti di Insigne, Tello e Moncini. Di Valoti su rigore l'unica marcatura dei lombardi.

Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

ORARIO MONZA-BENEVENTO

La gara di Serie B tra Monza e Benevento è in programma per sabato 30 aprile 2022. Fischio d'inizio alle ore 14 presso lo stadio U-Power di Monza.

DOVE VEDERE MONZA-BENEVENTO IN TV

Diverse le possibilità di scelta per chi è intenzionato a guardare la partita in tv. DAZN offre la possibilità, tramite tv di ultima generazione, di accedere alla sua app per assistere all'incontro. In alternativa si può ricorrere a console di ultima generazione, a un TIMVISION BOX o a dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Su Sky, invece, verranno trasmesse le azioni migliori di Monza-Benevento solo sul programma Diretta Goal Serie B sui Sky Calcio (numero 202) e la partita integrale al canale 251.

Un'ultima possibilità di assistere alla gara è rappresentata trasmessa da Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

MONZA-BENEVENTO IN DIRETTA STREAMING

Con DAZN, Sky Go ed Helbiz Live sarà possibile guardare Monza-Benevento in diretta streaming sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone, iPad, scaricando le rispettive app, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Un'ulteriore soluzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti della partita sono disponibili anche su GOAL tramite la nostra diretta testuale, che vi accompagnerà dalle formazioni ufficiali fino al racconto delle migliori azioni.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO-MONZA

Stroppa punta sempre sul 3-5-2 con Di Gregorio tra i pali, e Pirola-Paletta-Caldirola come trio difensivo (squalificato Donati). Pereira e Carlos Augusto come esterni, mentre Valoti, Barberis e Machin agiranno nel cerchio del centrocampo. Mota e D'Alessandro la coppia incaricata di fare goal.

Caserta cercherà di mettere in difficoltà i padroni di casa con il 4-3-3. Paleari in porta, Letizia ed Elia esterni difensivi, Pastina e Vogliacco centrali, dove manca lo squalificato Barba. Acampora, Ionita, Viviani a centrocampo, mentre davanti Improta e Farias assisteranno Forte.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Pirola, Paletta, Caldirola; Pereira, Valoti, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Mota, D'Alessandro. All.Stroppa

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Pastina, Elia; Viviani, Acampora, Ionita; Improta, Forte, Farias. All. Caserta