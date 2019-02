Montini bomber in Romania: 7 goal in 8 partite con la Dinamo Bucarest

Mattia Montini, ex Primavera della Roma, ha segnato il suo settimo goal in 8 partite nel campionato rumeno con la maglia della Dinamo Bucarest.

Un altro italiano alla conquista del campionato rumeno. Pochi anni fa era Federico Piovaccari a far parlare di sé per i goal in Liga I con la maglia della Steaua Bucarest, oggi invece è Mattia Montini a conquistarsi la scena.

L'ex primavera della Roma, con cui ha vinto il campionato Primavera nel 2011 segnando una tripletta in finale contro il Varese, è da tre mesi un giocatore della Dinamo Bucarest. Dopo il fallimento del Bari in estate, era rimasto senza squadra. Aveva trascorso l'ultimo anno in prestito al Livorno, la decima squadra tra le cui mani è passato il suo cartellino in soli 8 anni di carriera professionistica.

Mai però il classe 1992 era stato così caldo come è in questo momento in Romania: già 7 goal nelle prime 8 partite, compresa una tripletta contro il Craiova, una delle squadre che si gioca il titolo insieme al Cluj e alla Steaua Bucarest.

Montini punta a migliorare il suo record di goal segnati in una stagione tra i professionisti, i 13 della stagione 2016/17 realizzati con la maglia del Monopoli, che gli erano valsi un contratto con il Bari nell'estate successiva. La sua dimensione migliore sembra però averla trovata in Romania.

Nella sua carriera il 26enne aveva anche collezionato una presenza con le nazionali giovanili italiane: nel febbraio 2011 aveva giocato 12 minuti con la nazionale under-20 contro la Germania.

Poi tanti viaggi, tante squadre cambiate, prima di ritrovarsi alla Dinamo Bucarest. Che è nelle zone calde della classifica, 11esima su 14, a 28 punti e lontana dai posti validi per il Championship Round, ma con i goal di Montini affrontare il girone della retrocessione potrebbe ssere più sereno.