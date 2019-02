Montella richiesto dall'Iran: contratto di tre anni e mezzo

L'Iran vuole Vincenzo Montella sulla sua panchina: offerto un contratto di tre anni e mezzo, obiettivo qualificazione ai Mondiali 2022.

Ad aprile si chiuderà il primo anno intero senza squadra per Vincenzo Montella, attualmente a riposo dopo l'avventura spagnola al Siviglia che lo esonerò il 28 aprile 2018 in seguito a risultati altalenanti e poco positivi.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Questo periodo potrebbe interrompersi se l'Aeroplanino decidesse di provare una sfida completamente nuova: come riportato da 'Tuttosport', la Federcalcio dell'Iran gli ha offerto la panchina della Nazionale, eliminata recentemente dal Giappone in semifinale della Coppa d'Asia vinta dal Qatar.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo questa sconfitta, l'ex ct Carlos Queiroz ha annunciato l'addio per sposare il progetto della Colombia: Montella prenderebbe il posto del portoghese in caso di 'sì' a tre anni e mezzo di contratto da un milione e mezzo di euro.

L'obiettivo sarebbe quello di conquistare il pass per i Mondiali 2022 che si disputeranno in Qatar: per l'Iran si tratterebbe della sesta partecipazione nella sua storia, l'ultima nel 2018 in Russia con eliminazione al primo turno.

Per Montella un'opportunità unica che gli permetterebbe di cercare il riscatto, utile per dimenticare i due allontanamenti consecutivi raccolti tra l'Andalusia ed il Milan.