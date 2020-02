Monopoli, saccheggiato il pullman della squadra a Catania

Il pullman del Monopoli è stato saccheggiato in quel di Catania: rubate alcune borse dei giocatori, diversi i danni inflitti al mezzo.

Momenti di tensione a Catania dove oggi alle ore 15 si giocherà il match tra la squadra siciliana e il Monopoli, valevole per la 24esima giornata del girone C di Serie C.

Il pullman della formazione pugliese è stato assaltato da un gruppo di facinorosi che hanno provocato numerosi danni, vandalizzando il mezzo e rubando alcune borse di proprietà dei giocatori con all'interno degli oggetti utili per scendere in campo.

A scoprire il tutto è stato l'autista che ha subito informato i dirigenti del Monopoli: già depositata la denuncia contro ignoti, con le autorità che cercheranno di risalire ai colpevoli.

Clima tutt'altro che gioviale quindi nella città etnea, già da tempo alle prese con i malumori per i problemi economici del club che rischiano di compromettere una stagione nata sotto una cattiva stella.