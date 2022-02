Monopoli-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BARI-MESSINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Monopoli-Bari

• Data: 12 febbraio 2022

• Orario: 17.30

• Canale TV: Eleven Sports

• Streaming: Eleven Sports

La Puglia domina il girone C di Serie C. Tre squadre nei primi tre posti. Sabato derby tra Monopoli e Bari, una sfida che può dire molto sul proseguimento della stagione. La formazione di Mignani è reduce dalla sconfitta contro il Messina anche se il distacco della Virtus Francavilla è ancora tranquillizzante (7 punti). Il match contro il Monopoli, però, è molto insidiosa e in caso di sconfitta potrebbero aprire scenari impensabili fino a poche settimane fa.

Il Monopoli ha 42 punti, frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte con 29 reti fatte e 20 subite. Nelle ultime cinque gare sono due le vittorie, due i pareggi e una sconfitta. In casa il Monopoli ha ottenuto 27 punti con 8 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.

Il Bari ha 51 punti ottenuti con 15 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte con 43 reti fatte e 21 subite. Nelle ultime cinque uscite sono tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Lontano dal San Nicola i punti conquistati sono 24, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

All'andata vittoria di misura del Bari sul Monopoli per 1-0. Le ultime due gare al Veneziani si sono concluse con il risultato di parità: 0-0 e 2-2.

In questa pagina troverete tutte le informazioni relative a Monopoli-Bari: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

L'articolo prosegue qui sotto

ORARIO MONOPOLI-BARI

Il big match tra Monopoli e Bari, valevole per la 24/a giornata di Serie C, girone C, si giocherà allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, sabato 12 febbraio 2022. Calcio d'inizio fissato per le ore 17,30.

DOVE VEDERE MONOPOLI-BARI IN TV

Sarà possibile seguire Monopoli-Bari in diretta TV su Eleven Sports, attraverso l'app scaricabile sulle moderne Smart TV: una volta attivata l'app basterà registrarsi, attivare l'abbonamento mensile o annuale e selezionare l'evento.

MONOPOLI-BARI IN DIRETTA STREAMING

Monopoli-Bari verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports: basterà accedere al sito della piattaforma, da dispositivo mobile o da PC e Notebook, registrarsi, attivare l'abbonamento e selezionare l'evento. Un'alternativa è rappresentata da 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI-BARI

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Novella, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Quaini, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; D'Agostino, Starita.

BARI (4-3-1-2): Polverino; Pucino, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Maiello, Maita, Scavone; D'Errico; Antenucci, Cheddira.