Mondiali femminili, Italia bianconera: 7 goal su 7 dalla Juventus

I goal realizzati finora dalla Nazionale femminile al Mondiale sono tutti di marca juventina: Bonansea, Girelli e Galli protagoniste.

Una grande femminile al Mondiale. Le azzurre, dopo aver superato al fotofinish l' , battono agevolmente anche la e mettono un piede e mezzo dentro la fase successiva.

Le ragazze selezionate da Milena Bertolini hanno realizzato attualmente 7 goal. Curiosità: tutta di marca juventina. Dalla doppietta di Barbara Bonansea al primo atto, passando per la tripletta di Cristiana Girelli e le due reti di Aurora Galli in occasione dell'ultima uscita.

Sorride la c.t., che può contare sull'ottimo lavoro proposto dalle Women, detentrici - per due volte di fila - dello scudetto. Un grande operato, quello proposto dal coach Rita Guarino - che ha portato le sue ragazze a compiere un deciso salto di qualità. Proprio come palesato nitidamente in terra transalpina.

Bonansea, tuttofare della zona offensiva, in si sta elevando in termini di qualità e incisività. Girelli, attaccante vecchio stampo, nell'area piccola ha ben pochi rivali su scala internazione. Mentre Galli, mediano abile in entrambe le fasi, vanta ancora importanti margini di miglioramento. Insomma, è puro tripudio nostrano: spalleggiato dalle strisce bianconere.