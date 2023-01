Mondiali femminili 2023: chi partecipa? Le squadre qualificate

Quali sono le Nazionali che si sono qualificate alla Coppa del Mondo 2023 in Australia e Nuova Zelanda? La lista completa.

Una competizione sempre più seguita, a meno di un anno da quella maschile. I Mondiali femminili 2023 in Australia e Nuova Zelanda sono pronti ad attrarre milioni di tifosi in tutto il mondo. Quattro anni fa il successo degli Stati Uniti, essenziale per allargare il movimento e portare tantissimi nuovi fans a seguire la Coppa del Mondo.

Tra le 32 squadre che si contenderanno il titolo di squadra Campione del Mondo c'è anche l'Italia, capace di spingersi fino ai quarti di finale nell'ultima edizione del torneo. Ora il desiderio di continuare a stupire e confermarsi tra le migliori del pianeta.

Il quadro delle squadre qualificate si completerà con gli ultimi tre playoff. Tra le Nazionali presenti anche Brasile, Svezia, Spagna e Germania, alcune delle candidate alla vittoria finale ai Mondiali 2023.

CHI GIOCA I MONDIALI 2023?