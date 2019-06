Mondiali calcio femminile, l'Italia affronterà l'Olanda nei quarti

L'Italia affronterà l'Olanda nei quarti di finale del Mondiale femminile. La squadra orange ha battuto 2-1 il Giappone negli ottavi.

Sarà l' l'avversaria dell' nei quarti di finale del Mondiale femminile. Agli ottavi la squadra orange ha eliminato il .

La partita si è decisa nei minuti di recupero, quando Martens ha realizzato il goal del definitivo 2-1 su calcio di rigore dopo che lei stessa aveva sbloccato la partita.

In mezzo il pareggio di Hasegawa, che aveva illuso un Giappone considerato favorito alla vigilia. Alla fine però ai quarti c'è andata l'Olanda, un avversario sicuramente ala portata dell'Italia.

Il match dei quarti di finale si giocherà sabato 29 giugno alle ore 15. Per le ragazze azzurre c'è in palio uno storico posto in semifinale.