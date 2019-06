Mondiale per Club 2019, si giocherà in Qatar: conferma anche per il 2020

Dopo il biennio negli Emirati Arabi Uniti, la competizione si sposterà in Qatar, così da presentare il paese in vista del Mondiale per nazioni.

Sarà un quadriennio essenziale per il futuro calcistico e turistico del quello che inizierà nei prossimi mesi. Non solo il Mondiale per nazioni del 2022, ma ora anche il Mondiale per club che come di consueto si giocherà a dicembre e vedrà tra le protagoniste il Campione d'Europa.

L'organizzazione del Qatar darà dunque un assaggio di quello che si vedrà nel 2022 il prossimo inverno, con il Mondiale per Club confermato anche nel 2020. E' stata la stessa FIFA ad ufficializzare la decisione nella giornata odierna, spostando la sede dagli Uniti a Doha e dintorni.

Al Mondiale per club partecipano come noto le squadre vincitrici del proprio torneo continentale, con il Liverpool a rappresentare l'Europa dopo il successo per 2-0 sul in finale di : da quando è stato indetta la nuova formula nel 2000, solo il ha portato l' sul tetto del mondo.

Per ora oltre al Liverpool sono già confermare nella competizione anche il Monterrey, squadra messicana campione della Champions Concacaf, l'Espérance de Tunisi, capace di conquistare il trofeo africano, nonchè il Hienghene Sport, numero uno dell'Oceania.

Parteciperà al Mondiale per club anche l'Al-Sadd, rappresentante del Qatar grazie alla vittoria dell'ultimo campionato, oltre ai campioni del Sudamerica e dell'Asia, che verranno svelati solamente il prossimo novembre.

In attesa delle date ufficiali, si conosce comunque il primo match, che vedrà di fronte proprio l'Al-Sadd e l'Hienghene Sport: gara valida per i playoff, prima dei quarti di finale in cui entreranno in gioco il team asiatico, il Monterrey e l'Esperance.