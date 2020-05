Monchi e il regalo di Maradona: "Mi donò un Cartier"

Monchi e Maradona giocarono insieme al Siviglia: "Diego scoprì che indossavo un orologio falso: mi portò a casa sua e mi regalò un Cartier".

La stagione 1992/1993 portò Diego Maradona in dopo l'anno e mezzo di squalifica per doping che lo aveva colpito: in Andalusia ebbe modo di condividere lo spogliatoio con Monchi, ex portiere ed ora direttore sportivo del .

Intervenuto nel programma 'Informe Robinson', Monchi ha rivelato un aneddoto sulla sua amicizia con 'El Pibe de Oro' che gli mostrò tutta la sua generosità.

"Stare nello stesso spogliatoio di Diego è stato un sogno. Da noi non era al 100% ma il suo calcio incantava comunque tutti. Una volta passeggiavamo a e si accorse che indossavo un orologio falso: a quel punto mi invitò a casa sua e mi regalò un Cartier. Mi disse: 'Ora hai un bell'orologio, non hai più bisogno di indossare un'imitazione'".

Il Siviglia concluse quel campionato al settimo posto e rimase fuori dalla zona europea, mentre in Coppa del Re il cammino si arrestò agli ottavi di finale dopo la sconfitta nel match di ritorno col . Maradona riuscì a segnare 8 reti, prima dell'addio e del ritorno in tra le file del Newell's Old Boys.