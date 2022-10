Guida richiama l'arbitro: rosso a Maxi Gomez, scarpini su Camara

Incaricato del VAR, Guida ha richiamato l'arbitro Kruashvili: rosso a Gomez, proteste per un contatto giudicato intenzionale.

E' durata undici minuti la gara di Maxi Gomez, attaccante del Trabzonspor e della Nazionale uruguayana, in Europa League. Espulsione diretta per il classe 1996 comminata dal direttore di gara Kruashvili in seguito ad un calcio rifilato a Mohamed Camara.

Un episodio avvenuto dopo che Maxi Gomez si è scontrato con Camara in un normale contrasto di gioco. Da terra, l'attaccante del Trabzonspor ha colpito l'avversario con gli scarpini mentre cercava di rimettersi in piedi. Per il direttore di gara, però, un intervento intenzionale che ha portato al rosso.

A richiamare l'arbitro è stato tra l'altro Marco Guida, direttore di gara di Serie A incaricato del VAR nel match tra Monaco e Trabzonspor per la nuova giornata di Europa League andata in scena il 6 ottobre.

Tanti dubbi da parte dei tifosi, ma decisione irremovibile dopo l'intervento di Guida, scelto dall'UEFA per la gara del Principato insieme a Daniele Chiffi, assistente VAR.

Maxi Gomez era tra l'altro finito nel mirino di social e tifosi nelle ultime settimane per interventi duri nel campionato turco, in questo caso non puniti da parte dei direttori di gara locali.