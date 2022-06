Il Monaco saluta Fabregas dopo tre anni e mezzo: "Grazie di tutto"

Si è conclusa l'avventura di Cesc Fabregas al Monaco: arrivato nel gennaio 2019, lo spagnolo è reduce da una stagione segnata dagli infortuni.

Momento d'addio in casa Monaco, per quanto riguarda uno dei centrocampisti più in voga degli ultimi quindici anni: è ufficialmente giunta al termine l'avventura nel Principato di Cesc Fabregas.

La società monegasca ha affidato il saluto e i ringraziamenti ad un comunicato apparso sul proprio sito.

Merci @cesc4official ! 🇪🇸



Le milieu de terrain aux plus de 830 matchs en carrière, dont le contrat arrive à son terme, quitte le club de la Principauté trois ans et demi après son arrivée.#GraciasCesc — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 18, 2022

"L'AS Monaco ringrazia Cesc Fàbregas per i suoi tre anni e mezzo nel Club e gli augura il meglio per il futuro".

Non rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno, complici i guai fisici che hanno segnato negativamente la stagione di Fabregas: per lui solo cinque apparizioni, più una nella squadra B impegnata nello Championnat National 2.

Fabregas era arrivato al Monaco per aumentare il tasso d'esperienza della rosa durante la sessione invernale del calciomercato 2019, in un momento complicato per il club che terminò quella Ligue 1 al 17° posto, ad un passo dalla zona retrocessione.