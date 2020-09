Monaco, Pellegri torna in campo dopo due anni

Pietro Pellegri è sceso in campo per la prima volta dopo due anni con il Monaco, nella gara di Ligue 1 contro il Nantes di domenica.

Una bellissima notizia per Pietro Pellegri e per tutto il movimento del calcio italiano, oltre che ovviamente anche per il . L'ex attaccante del è tornato ieri in campo dopo ben due anni dall'ultima volta.

77' Ben Yedder est remplacé par Pellegri !



2⃣-1⃣ #ASMFCN — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 13, 2020

E' entrato in campo nel secondo tempo della partita contro il , al 77' al posto del titolarissimo Ben Yedder. 13 minuti più recupero per lui, che è tornato ad assaporare il campo. Il Monaco, per la cronaca, ha battuto il Nantes per 2-1.

L'ultima volta che avevamo visto in campo Pellegri era stato in una partita contro l’Angers del 25 settembre del 2018. In questi due anni ha avuto una lunga serie di infortuni, ricadute e vari problemi. E nonostante questo lungo stop, stiamo parlando di un ragazzo che ha solo 19 anni ancora.

Su di lui ci sono ancora grandissime aspettative, d'altronde di stratta del primo calciatore nato nel XXI secolo a segnare un gol nei cinque maggiori campionati europei, durante -Genoa del 28 maggio 2017.