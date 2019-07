Mokulu lascia la Juventus Under 23: è un nuovo giocatore del Padova

Dopo soltanto 6 mesi, Benjamin Mokulu lascia la Juventus Under 23: l'attaccante classe 1989 firma con il Padova, sempre in Serie C.

Dopo soltanto 6 mesi, si è esaurita l'avventura con la maglia della Under 23 di Benjamin Mokulu. L'attaccante belga è stato ufficialmente ceduto al .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Il classe 1989 era arrivato in bianconero a gennaio, scendendo di categoria dal in Serie B.

Sarà ancora la Serie C la sua categoria, visto che vestirà la maglia dei veneti neo-retrocessi, con cui ha firmato un contratto fino al 2021.

Il #Padova informa che è da poco stato formalizzato il passaggio in biancoscudato dell’attaccante belga, naturalizzato congolese, Benjamin #Mokulu Tembe dalla #Juventus: trasferimento a titolo definitivo, accordo fino al 30 giugno 2021. https://t.co/gmbwgYXuWY pic.twitter.com/EYbdzz6Gv6 — Calcio Padova (@PadovaCalcio) 16 luglio 2019

Mokulu era stato il grande colpo della Under 23 per provare a raggiungere una salvezza tranquilla, come effettivamente è stato, e agguantare il playoff, mancato di pochi punti. 4 le sue reti in 13 presenze.

Nella sua carriera il belga naturalizzato congolese ha anche vestito le maglie di Avellino, e , sempre in Serie B. In carriera nella categoria cadetta ha segnato 21 goal in 106 presenze.