La moglie di Muller: "Gerd va lentamente verso l’aldilà dormendo”

La moglie del grande Gerd Muller, Uschi, svela le condizioni dell’ex bomber che oggi compie 75 anni: “Ha pochi momenti di veglia al giorno”.

Si è guadagnato un posto nella storia a suon di goal, tanto che oggi è ritenuto uno dei centravanti più forti ad aver mai calcato un campo di calcio.

Gerd Muller, nel corso della sua straordinaria carriera, ha vinto tutto ciò che un giocatore può sognare, compreso quattro campionati, tre Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, un Mondiale ed un Europeo, il tutto sempre da protagonista assoluto.

Muller, che da calciatore ha segnato qualcosa come 735 goal in 793 partite, ben 68 dei quali in 62 presenze con la , è oggi afflitto da una forma avanzata di demenza senile. A spiegarlo alla ‘Bild’ è stata sue moglie Uschi.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

“Ha pochi momenti di veglia al giorno, sta quasi ventiquattro ore su ventiquattro a letto. A volte riesce a dire sì o no muovendo le ciglia. Gerd dorme in attesa della fine, è sempre stato coraggioso e lo è anche adesso. Tiene gli occhi chiusi, è calmo e tranquillo e non mangia quasi nulla, riesce solamente a deglutire. Spero che non soffra e che non possa pensare al suo destino, con una malattia che priva l’uomo anche della propria dignità. Va lentamente verso l’aldilà dormendo”.

Muller, che è stato la stella di primissima grandezza del e della Germania tra la fine degli anni ’60 e la fine degli anni 70’, compie oggi 75 anni. Proprio il Bayern, nel 2015, aveva reso pubblica la sua malattia ed il fatto che il suo ex fuoriclasse vivesse in un centro medico specializzato.