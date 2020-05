Retroscena Moggi: "Del Piero firmò per il Parma, riuscii a farmelo ridare"

L’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, svela un retroscena clamoroso: “Del Piero era del Parma, diedi Dino Baggio in cambio”.

E’ stato uno dei più grandi campioni della sua generazione e nel corso della sua straordinaria carriera si è guadagnato di diritto un posto tra le più grandi leggende della .

Alessandro Del Piero, non solo in bianconero ha vinto sei Scudetti, una Coppa , quattro Supercoppe Italiane, una , una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa Europea ed un campionato di Serie B, ma ha anche stabilito il record di presenze (705) e di reti realizzate (290) per il club.

Le cose però sarebbero potute andare in maniera molto diversa se solo, dopo il suo primo anno a , fosse passato al . Allora era già considerato uno dei migliori talenti del calcio italiano ed aveva già fatto intravedere cose importanti con la maglia della , ed il club ducale fiutò l’affare, tanto da essere andato ad un passo da farlo suo.

A svelarlo a Il Bianconero, è stato Luciano Moggi. L’ex direttore generale della Juventus, riuscì a fare in modo che l’affare praticamente concluso non andasse in porto.