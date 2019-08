Modric al Milan, Boban nega le voci: "Non arriverà"

Luka Modric è destinato a rimanere un sogno per il Milan. Zvonimir Boban annulla le speranze dei tifosi: "Dopo Maldini lo dico io: non verrà da noi".

Luka Modric in ? Lo scorso anno ci fu la suggestione per il croato, poi rimasto al per la delusione dei tifosi nerazzurri che fino all'ultimo avevano sperato di poterlo ammirare a San Siro con la loro maglia.

Stessa sorte potrebbe capitare ai supporters del : a gettare nel 'panico' la folla rossonera, un like del centrocampista a un post Instagram pubblicato dall'account ufficiale del club per celebrare l'anniversario della conquista della del 2011.

In un mondo dominato dai social, la notizia ha in breve tempo fatto il giro del mondo scatenando le fantasie del popolo milanista, entusiasta al sol pensiero di poter contare sul Pallone d'Oro 2018 e vicecampione del mondo con la .

A spegnere le speranze ci ha però pensato il Chief Football Officer Zvonimir Boban con queste dichiarazioni riportate da 'La Gazzetta dello Sport'.

"Già venti giorni fa Paolo Maldini aveva dichiarato che Luka Modric non sarà un giocatore del Milan, ma visto che si continua a parlarne e a scriverne senza nessuna base, vorrei ripetere che il miglior giocatore del mondo l’anno scorso non sarà un nostro giocatore. A quanto vedo sarà ancora a Madrid. Ovvio che sarebbe fantastico averlo, ma questa è l’unica verità".

E' noto che Modric sia un appassionato del Milan fin da piccolo, circostanza che però non risulterà decisiva per un suo approdo alla corte di Marco Giampaolo.

"Luka è una persona e un giocatore di livello assoluto. Lo ringraziamo per gli auguri che ci ha fatto per la prossima stagione e ci fa piacere che simpatizzi per il nostro club da quando era piccolo, ma è giusto chiarire le cose, anche per rispetto dei nostri tifosi".

Lo stipendio percepito in dall'ex è elevatissimo e proibitivo per le casse rossonere: 12 milioni netti che non sarebbero sostenibili. L'unica via sarebbe quella di compiere un paio di cessioni illustri per alleggerire il monte ingaggi (Suso e Donnarumma), ma a giudicare dalle parole di Boban non sembrano esserci possibilità di vedere Modric al Milan.