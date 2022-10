Modibo Diakité riparte dalla Serie D: ufficiale l’approdo al Roma City

Difensore dalla lunga esperienza in Serie A, ha giocato anche in Inghilterra e Spagna: sarà la sua prima esperienza in Serie D.

Tanta Serie A, vissuta soprattutto con la maglia della Lazio, un assaggio di Premier League e Liga, poi la Serie B e la C. Modibo Diakité, a trentacinque anni, per la prima volta lascia il calcio professionistico per ripartire dalla Serie D. Il difensore francese infatti, si è legato al Roma City, squadra che attualmente occupa il penultimo posto nel Girone F. “La Società Roma City FC comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Modibo Diakite”. Un colpo importantissimo che si traduce non solo in un’importante iniezione a livello qualitativo, visto che Diakité porta con sé un enorme bagaglio d’esperienza. Cresciuto nei settori giovanili di Sampdoria, Pescara e Lazio, ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel 2006. Da allora ha vestito anche le maglie di Sunderland (dopo sette anni in biancoceleste scanditi da due Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana), Fiorentina, Deportivo La Coruna, Cagliari, Frosinone, Bari e Ternana. Centrale dotato di grande forza fisica, in Serie A ha totalizzato 109 presenze con 3 goal. Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

