Modena-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MODENA-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Modena-Bari

• Data: sabato 7 maggio 2022

• Orario: 16:00

• Canale TV: Eleven Sport, Rai Sport (numero 57 digitale terrestre)

• Streaming: Eleven Sport, Rai Play, 196 Sports, OneFootball

Dopo la sconfitta nella prima gara contro il Sudtirol, il Bari cerca riscatto in Supercoppa Italiana di Serie C.

L'avversario è il Modena, vincitore del girone B e che ancora non ha esordito nella competizione che assegna uno dei tre titoli della Serie C italiana.

I pugliesi hanno bisogno di una vittoria per non concludere il mini torneo a tre squadre allì'ultimo posto, ma di fronte troveranno un'avversaria che non darà nulla per scontato e intenzionata ad andare a prendersi il titolo.

Tutte le informazioni sulla partita. Dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO MODENA-BARI

La sfida tra Modena e Bari si giocherà sabato 7 maggio alle ore 16. A ospitare l'incontro è lo stadio Alberto Braglia di Modena.

DOVE VEDERE MODENA-BARI IN TV

Modena-Bari verrà trasmessa su Eleven Sports, accedendo all'applicazione scaricabile sulle moderne smart tv. In alternativa la gara è visibile in chiaro su Rai Sport al canale numero 57 del digitale terrestre.

MODENA-BARI IN DIRETTA STREAMING

Il match tra Modena e Bari potrà essere visto anche in streaming su Eleven Sports, accedendo al sito ufficiale della piattaforma e selezionare l'evento desiderato dopo aver sottoscritto l'abbonamento.

In secondo luogo si può ricorrere a Rai Play, piattaforma streaming gratuita del servizio televisivo pubblico, selezionando l'evento desiderato.

In alternativa c'è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero. Infine c'è OneFootball, che trasmetterà la partita in pay-per-view.

L'articolo prosegue qui sotto

PROBABILI FORMAZIONI MODENA-BARI

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Gerli, Armellino, Scarsella; Mosti, Tremolada; Minesso.

BARI (4-3-1-2): Polverino, Belli, Di Cesare, Gigliotti, Mazzotta; Maiello, Maita, Mallamo; Galano; Antenucci, Paponi.