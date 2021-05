Modena-Albinoleffe dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ritorno del primo turno nazionale dei playoff, Modena contro Albinoleffe: tutto sulle formazioni e le info su tv e streaming.

MODENA-ALBINOLEFFE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Modena-Albinoleffe

Modena-Albinoleffe Data: 26 maggio 2021

26 maggio 2021 Orario: 17:30

17:30 Canale tv: Eleven Sports e Sky Sport Primafila (canale 254)

Streaming: Eleven Sports

I lunghissimi playoff di Serie C continuano. Dopo le promozioni di Como, Ternana e Perugia, rimane un posto disponibile per la Serie B 2021/2022 e tantissime squadre ancora in corsa. Due di queste sono Modena a Albinoleffe, pronte alla gara di ritorno del primo turno relativo al 'playoff nazionale'.

Il match d'andata giocato il 23 maggio ha visto il Modena ottenere un successo di platino in trasferta: la rete di Spagnoli ha regalato un grande vantaggio ai Canarini in vista della gara che deciderà chi andrà a disputare la penultima fase dei playoff.

Il Modena ha chiuso al quarto posto il proprio campionato, mentre l'Albinoleffe si è qualificato ai playoff grazie al settimo ottenuto al termine del torneo regolare. Per quest'ultima già due turni superati, contro Pontedera prima e Grosseto poi.

In questa pagina troverete tutto quello che serve sapere per rimanere informati su Modena-Albinoleffe: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO MODENA-ABINOLEFFE

La gara tra Modena e Albinoleffe si giocherà mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 17:30. Appuntamento allo stadio Alberto Braglia di Modena. Non saranno presenti i tifosi.

Modena-Albinoleffe sarà visibile sulle moderne smart tv attraverso l'app di Eleven Sports, a cui basta accedere inserendo le proprie credenziali dopo aver sottoscritto un abbonamento. La sfida non sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport.

Match tra Modena e Albinoleffe disponibile anche in pay per view su Sky Primafila, al canale 254 del satellite.

La diretta streaming di Modena-Albinoleffe sarà disponibile sul profilo Facebook e Youtube di Eleven Sports se in possesso di un abbonamento; l'alternativa è il collegamento da pc sul sito ufficiale della piattaforma o da smartphone e tablet con l'apposita applicazione disponibile per sistemi iOS e Android.

Non sarà possibile fruire del servizio gratuito RaiPlay, in chiaro il match tra Modena e Albinoleffe.

MODENA (4-3-3): Gagno; Mattioli, Ingegneri, Pergreffi, Varutti; Muroni, Gerli, Castiglia; Luppi, Spagnoli, Pierini. All.: Mignani

ALBINOLEFFE (3-5-2): Savini; Mondonico, Canestrelli, Riva; Borghini, Gelli, Genevier, Giorgione, Gușu; Manconi, Cori. All.: Zaffaroni