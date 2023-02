La MLS inizia male per il Toronto: Bernardeschi non basta, Insigne k.o

Sconfitto nel primo match del nuovo campionato, il Toronto deve fare i conti con l'infortunio di Insigne. Rete di Bernardeschi, ma k.o al 98'.

La MLS è ripartita. Nel campionato nord-americano, che vede ai nastri di partenza un nuovo team (Saint Louis, la 29esima franchigia), si sono giocate le prime sfide. Successi per Philadelphia, Minnesota e Real Salt Like tra le altre, mentre ad iniziare male il torneo è stato il Toronto di Bernardeschi ed Insigne.

Non solo il k.o contro il D.C United, ma soprattutto un infortunio di Insigne nel primo tempo con cui fare i conti. Al minuto 34, infatti, l'ex giocatore del Napoli è stato costretto a lasciare il posto ad Akinola, tra l'altro con il team canadese sotto di una rete per il centro di Klich al 13'.

Mani sul volto di Insigne dopo la sostituzione, uscito dopo aver probabilmente messo male il piede d'appoggio sulla trequarti avversaria. Il giocatore di Toronto ha comunque lasciato il campo con le proprie gambe, zoppicando vistosamente.

Un infortunio da valutare nelle prossime ore per coach Bradley, che al termine della sfida ha evidenziato di non avere grossi aggiornamenti, rivelando però come Insigne abbia sentito tirare.

Il Toronto ha trovato il goal del pari con il rigore di Bernardeschi, ma è comunque uscito sconfitto da Washington D.C: 3-2 il risultato finale nella capitale degli Stati Uniti arrivato all'ultimo secondo, precisamente al minuto 98. Prima il 2-2 di Benteke al 90', dunque la realizzazione last minute di Ku-Di Pietro.

Una gara, quella vinta dai padroni di casa, grazie alla tenacia di arrivare fino in fondo rimanendo in partita, nonostante il pallino del gioco nelle mani del Toronto: possesso palla in favore dei canadesi e controllo del match fino al pari del 90'.

Poi, deluso per il goal di Benteke, si è sfilacciato ulteriormente, subendo anche la rete della sconfitta. Ku-Di Pietro, autore dell'assist per il 2-2, ha ricevuto facilmente al centro su traversone dalla sinistra, riuscendo a controllare a colpire col mancino in maniera quasi indisturbata.