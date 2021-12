MLS, Expansion Draft per il Charlotte FC: tra i giocatori da scegliere c'è anche Matuidi

Giornata importante in MLS, dedicata all'Expansion Draft 2021: alla mezzanotte italiana (19.00 orario locale), lo Charlotte FC avrà l'opportunità di mettere sotto contratto cinque giocatori per allargare la rosa che attualmente conta una dozzina di elementi, tesserati nelle scorse settimane.

Questa nuova franchigia farà il suo esordio in MLS nel 2022 e le altre società (ad esclusione di LA Galaxy, Nashville SC, New York Red Bulls, Orlando City SC e San Jose Earthquakes, esentate per aver perso un giocatore a testa nell'Expansion Draft 2020 riservato all'Austin FC) hanno indicato i loro 'unprotected', ossia quei calciatori selezionabili da parte di Charlotte.

La scelta non potrà ricadere su due elementi della stessa squadra e, i cinque club interessati dalle mosse di mercato di Charlotte FC, saranno poi esclusi dall'Expansion Draft.

Le 22 società coinvolte possono 'proteggere' ognuna 12 elementi: in tal caso, per le società non è obbligatorio esercitare l'opzione per i giocatori in questione, così come è possibile rinegoziare un nuovo accordo come avvenuto negli anni precedenti.

I giocatori della Generazione Adidas che non si sono diplomati alla fine dell'MLS 2021 e quelli locali con età pari o inferiore a 25 anni (nati nel 1996 o dopo) presenti nel roster di un club sono automaticamente 'protetti' e non serve utilizzare uno slot protezione per loro. I 'Designated Players', invece, non sono automaticamente 'protetti'.

Se nel contratto di un calciatore è presente una clausola di non-scambio (ossia la possibilità di porre un veto a determinate squadre), il suo club deve inserirlo nell'elenco dei 'protetti'.

Tra i giocatori selezionabili figurano anche due vecchie conoscenze della nostra Serie A: l'ex atalantino Maxi Moralez (in trattativa per il rinnovo) e soprattutto l'ex juventino Blaise Matuidi, rispettivamente in forza al New York City e all'Inter Miami. Ecco la lista completa degli 'unprotected':

ATLANTA

Adams, Mo

Ambrose, Mikey

Bauer, Joshua

Damm, Jurgen

De John, Alex

Hernandez, Ronald

Hyndman, Emerson

Kann, Alec

Lopez, Erik

Lundgaard, Ben

Mulraney, Jake

Sejdic, Amar

Torres, Erick

Walkes, Anton

AUSTIN

Gaines, McKinze

Gallagher, Jon

Hoesen, Danny

Jimenez, Hector

Kleemann, Freddy

Manneh, Kekuta

Pulisic, William

Schoenfeld, Aaron

Scott, Brady

Segura, Ulises

Stanley, Aedan

Stroud, Jared

Sweat, Ben

Tarbell, Andrew

CHICAGO

Beric, Robert

Calvo, Francisco

Collier, Elliot

Kappelhof, Johan

Kronholm, Kenneth

Medran, Alvaro

Shuttleworth, Bobby

Stojanovic, Luka

CINCINNATI

Castillo, Edgar

Cruz, Allan

Duvall, Chris

Fjeldberg, Jonas

Flanagan, Avionne

Gyau, Joseph-Claude

Kubo, Yuya

Lundt, Ben

Mokotjo, Kamohelo

Stanko, Caleb

Tyton, Przemyslaw

Valot, Florian

van der Werff, Maikel

Vermeer, Kenneth

COLORADO

Badji, Dominique

Beitashour, Steven

Irwin, Clint

Kelly, Jeremy

Mezquida, Nicolas

Moor, Drew

Namli, Younes

Rawls, Andre

Rubio, Diego

Warner, Collen

COLUMBUS

Abdul-Salaam, Saad

Afful, Harrison

Bush, Evan

Dick, Eric

Francis, Waylon

Hairston, Marlon

Hurtado, Erik

Kitchen, Perry

Lillard, Grant

Molino, Kevin

Williams, Joshua

Wormgoor, Vito

Wright-Phillips, Bradley

DALLAS

Acosta, Bryan

Bressan

Sergio Gomes, Caiser

Megiolaro, Phelipe

Ricaurte, Andres

Vargas, Freddy

Zobeck, Kyle

D.C. UNITED

Abila, Ramon

Asad, Yamil

Bolivar, Jovanny

Brillant, Frederic

DeShields, Michael

Kempin, Jon

Martins, Felipe

Mora, Joseph

Moreno, Junior

Odoi-Atsem, Chris

Reyna, Yordy

Seitz, Chris

Skundrich, Drew

Smith, Kimarni

Sorga, Erik

HOUSTON





Bajamich, Mateo

Bizama, Jose

Ceren, Darwin

Corona, Joe

Figueroa, Maynor

Fuenmayor, Alejandro

Garcia, Oscar

Hoffmann, Ian

Lassiter, Ariel

Lemoine, Nico

Maric, Marko

Morton, Kyle

Nelson, Michael

Quintero, Darwin

Urruti, Maximiliano

KANSAS CITY

Dia, Amadou

Martins, Luis

Punčec, Roberto

Sanchez, Ilie

Smith, Graham

LOS ANGELES FC

Blackman, Jamal

Blackmon, Tristan

Crisostomo, Daniel

Edwards, Raheem

Gaines, Julian

Ginella, Francisco

Harvey, Jordan

Ibeagha, Sebastien

Jennings, Caleb

Musovski, Danny

Ngalina, Michee

Quezada, Alvaro

Rossi, Diego

Traore, Mohamed

INTER MIAMI

Acosta, George

Alvarado, Ventura

Castanheira, Dylan

Chapman, Jay

Guediri, Sami

Jones, Joevin

Leerdam, Kelvin

Matuidi, Blaise

McCarthy, John

Penn, Joshua

Seagrist, Patrick

Shawcross, Ryan

Shea, Dane

MINNESOTA

Adi, Fanendo

Agudelo, Juan

Alonso, Osvaldo

Billingsley, Noah

Chacon, Thomas

Finlay, Ethan

Gregus, Jan

Hansen, Niko

Kallman, Brent

Kibunguchy, Nabi

McMaster, Justin

Metanire, Romain

Montgomery, Callum

Raitala, Jukka

Rosales, Joseph

Taylor, D.J.

Zendejas, Adrian

MONTREAL IMPACT

Breza, Sebastian

Camacho, Rudy

Johnsen, Bjorn

Kizza, Mustafa

Kone, Ismael

Maciel, Emanuel

Struna, Aljaz

Tabla, Ballou

Thorkelsson, Robert

Wanyama, Victor

NEW ENGLAND

Boateng, Emmanuel

Caicedo, Luis

Caldwell, Scott

DeLaGarza, A.J.

Edwards Jr., Earl

Kaptoum, Wilfrid

Kizza, Edward

Knighton, Brad

Mafla, Christian

Traustason, Arnor

Verfurth, Collin

NEW YORK CITY

Amundsen, Malte

Latinovich, Vuk

Medina, Jesus

Mitrita, Alexandru

Mizell, Cody

Moralez, Maximiliano

Rocha, Tony

Tajouri-Shradi, Ismael

Thorarinsson, Gudmundur

Tinnerholm, Anton

Torres, Juan Pablo

Zelalem, Gedion

PHILADELPHIA

Davo, Matheus

Bendik, Joseph

Bueno, Jesus

Burke, Cory

Collin, Aurelien

Findlay, Stuart

Ilsinho

Oravec, Matej

Portella, Gino

Powell, Alvas

PORTLAND

Attinella, Jeff

Bonilla, Pablo

Clark, Steven

Fochive, George

Gonzalez, Jorge

Ivacic, Aljaz

Jome, Ismaila

Mabiala, Larrys

McGraw, Zac

Perez, Manny

Polo, Andy

Valeri, Diego

Van Rankin, Josecarlos

Zambrano, Renzo

SALT LAKE

Datković, Toni

Luiz, Everton

Martinez, Douglas

Meram, Justin

Morgan, Ashtone

Portillo, Justin

Powder, Noah

Putna, Andrew

Ramirez, Jeizon

Toia, Donny

SEATTLE

Benezet, Nicolas

Bruin, Will

Cissoko, Abdoulaye

Cleveland, Stefan

Delem, Jordy

Montero, Fredy

O'Neill, Shane

Richey, Spencer

Rowe, Kelyn

Smith, Brad

Thomas, Andrew

TORONTO

DeLeon, Nick

Dwyer, Dom

Endoh, Tsubasa

Gonzalez, Omar

Lawrence, Kemar

Mullins, Patrick

Silva, Kevin

Zavaleta, Eriq

VANCOUVER