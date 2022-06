Mkhitaryan ha scelto l'Inter: guadagnerà 4,5 milioni lordi, visite la prossima settimana

Sarà l'Inter la nuova squadra di Henrikh Mkhitaryan: visite mediche la prossima settimana, l'armeno ha già parlato con Simone Inzaghi.

Alla fine il colpo di scena non si è verificato: Henrikh Mkhitaryan ha mantenuto la parola data all'Inter, comunicando alla Roma l'intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno.

Nella giornata di ieri, quando si è avuta la conferma sulla preferenza dell'armeno, è partito il countdown che porterà all'annuncio ufficiale del nuovo rinforzo nerazzurro: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ex Arsenal dovrebbe sbarcare a Milano a metà della prossima settimana, quando andranno in scena le visite mediche.

L'articolo prosegue qui sotto

La scelta di chiudere la storia d'amore con la Roma è stata accelerata anche dalla telefonata avuta con Simone Inzaghi, ricca di dettagli tattici: a Mkhitaryan il tecnico ha spiegato un po' di cose, a partire dalla collocazione che ha in serbo per lui, fino alla sottolineatura dell'importanza all'interno di una rosa che sarà impegnata su tre diversi fronti.

Tra cui la Champions League, proprio l'aspetto che sembra aver fatto la differenza nella scelta di Mkhitaryan: per lui è pronto un contratto biennale da 4,5 milioni lordi, frutto delle agevolazioni del Decreto Crescita. Al netto guadagnerà 3,3 milioni che, con bonus facilmente raggiungibili, potrebbero superare la soglia dei 4.

Declinata gentilmente la proposta di rinnovo della Roma che si attestava su 3,6 milioni netti, più bonus che avrebbero portato il totale a 4,2: nel futuro di Mkhitaryan ora c'è l'Inter.