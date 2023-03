Tre espulsi in un minuto: il Fulham perde contro il Manchester United e lascia l'FA Cup

La squadra londinese resta in 9 e senza allenatore nel giro di sessanta secondi nel corso della sfida di coppa vinta dal Manchester United per 3-1.

Una partita può cambiare in molto meno di sessanta secondi. Lo sa bene il Manchester United e da ieri lo sa ancora meglio il Fulham.

La squadra londinese era impegnata in FA Cup contro i Red Devils e stava sfiorando l'impresa. I Cottagers erano infatti passati in vantaggio a inizio ripresa con Mitrovic.

A poco meno di un quarto d'ora dalla fine Però è cambiato tutto. Un tocco di mano di Willian in area per respingere un tiro di Shaw ha portato l'arbitro della partita Kavanagh ad assegnare rigore ed espulsione dopo consulto al VAR.

Mentre il direttore di gara era impegnato a rivedere la dinamica dell'azione al monitor, l'allenatore del Fulham Marco Silva si è avvicinato per dirgli qualcosa.

Un atteggiamento non gradito dal fischietto inglese, che ha estratto un altro cartellino rosso. Da lì si è scatenata la protesta del Fulham, con Mitrovic in prima linea a chiedere spiegazioni.

Kavenagh non sembrava però in vena di tollerare l'atteggiamento del centravanti del club bianconero e ha espulso anche lui.

Il tutto è avvenuto in meno di un minuto e ha lasciato il Fulham in balia degli eventi. Da lì in poi il Manchester l'ha ribaltata, vincendo 3-1 cin la doppietta di Bruno Fernandes e il goal di Sabitzer.

Un'impresa gettata al vento per appena un minuto di ordinaria follia.