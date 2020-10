Il figlio di Bergkamp in prova all'Arsenal: si allenerà con l'Under 23

Secondo 'Goal', Mitchel, il figlio dell'attaccante olandese ex Inter e Arsenal, si allenerà con la seconda squadra. È svincolato dall'estate.

Una questione di amore e di famiglia. Dopo Dennis, l' può tesserare un altro Bergkamp: si tratta di Mitchel, il figlio dell'attaccante olandese passato anche per l' dal 1993 al 1995.

Secondo 'Goal', il classe 1998 si sta allenando questa settimana con l'Under 23 dei Gunners. Un periodo di prova sperando poi in un eventuale tesseramento per la seconda squadra che gioca in Premier League 2.

Mitchel Bergkamp, trequartista di ruolo, è cresciuto nell'Almere, dove ha lavorato anche il padre come collaboratore tecnico, dopo aver trascorso i primi anni post-ritiro nell' .

Dallo scorso luglio è svincolato: il suo contratto è scaduto e non ha trovato una squadra in . Non è mai riuscito a esordire in Eredivisie. Ora spera di riuscire a strappare un contratto nella squadra in cui il padre ha scritto pagine leggendarie.

Arrivato dall'Inter nel 1995, Dennis Bergkamp ha giocato per undici anni nell'Arsenal, fino al 2006, quando è tornato all'Ajax. Ha chiuso la sua esperienza londinese con tre titoli di Premier League, 120 goal all'attivo e una statua fuori dall'Emirates.