Milner saluta il Liverpool, il regalo dei giardinieri di Anfield: il dischetto del rigore

Dopo ben otto stagioni è giunta alla conclusione la lunga avventura di James Milner al Liverpool.

Come infatti è stato annunciato nelle scorse settimane dal club dei Reds, il trentasettenne centrocampista è, insieme a Firmino, Keita ed Oxlade-Chamberlain, tra coloro che non rinnoveranno il contratto in scadenza.

Milner, che è anche vice-capitano della squadra, saluterà dopo aver vinto una Premier League, una Coppa d’Inghilterra, una Community Shield, una Coppa di Lega, una Champions League, una Supercoppa Europea ed un Mondiale per Club e, i giardinieri di quella che per tanto tempo è stata ‘casa sua’, ovvero Anfield, per l’occasione hanno voluto rendergli omaggio con un regalo speciale.

Gli hanno infatti donato una zolla, quella del dischetto del rigore, dell’area proprio davanti alla Kop. Il tutto è stato corredato da un biglietto con dedica.

“A James,

Dopo otto anni a distruggere i nostri dischetti!

E’ ora arrivato il momento che tu te ne prenda cura!

Buona fortuna per il futuro

Tutti i giardinieri”.

Milner è stato per anni uno il rigorista del Liverpool e, prima di essere scavalcato da Salah nelle gerarchie, ha trasformato 19 dei 21 tentativi dal dischetto con la maglia dei Reds addosso.

Il centrocampista inglese, attraverso i propri profili social, ha annunciato che si prenderà cura della zolla che gli è stata regalata.

“Che regalo!

Nessuna pressione allora, meglio che tiri fuori le mie forbici ed il righello rosa!”.