Milito comunica l'addio al Racing: "Non condivido le idee del club"

L'ex attaccante dell'Inter abbandona la carica dirigenziale nel suo club: "Ha scelto un modello che io non condivido".

Diego Milito lascia il Racing di Avellaneda, il club nel quale è cresciuto e nel quale ha lavorato come dirigente negli ultimi anni. Il Principe era tornato in biancazzurro prima come giocatore, dal 2014 al 2016, poi dietro alla scrivania.

La rottura è con il presidente Victor Blanco, con il quale l'ex attaccante di e non condivide le idee di gestione del club, come ha spiegato sul proprio profilo Instagram.

"Non condivido idee e il modello presidenziale del club. Non ho nulla di personale contro Victor Blanco. Solamente, ha scelto un modello diverso che io non condivido; lui decide le politiche e le linee guida. Io lo rispetto, perché è il presidente scelto dai soci. Ne ho discusso più volte con lui. Credo di non essere stato ascoltato. Io voglio un altro club: quello dell'evoluzione, della tecnologia, delle squadre di lavoro, con una buona comunicazione e collegamenti con il mondo".

Milito lascerà la sua carica di Direttore Sportivo vacante dal prossimo dicembre. Nei giorni scorsi i tifosi gli avevano lanciato diversi appelli per convincerlo a tornare sui propri passi.