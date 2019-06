Milinkovic-Savic al PSG? Tare nega: "Alla Lazio non sono arrivate offerte"

Il principale tema di mercato che terrà banco nell'estate della riguarda Sergej Milinkovic-Savic: il serbo sembra avere tante estimatrici, ma i biancocelesti sono fermi sulle loro posizioni per uno dei centrocampisti migliori della .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Tra le ultime squadre a cui è stato accostato il classe 1995 c'è anche il , alla ricerca di un rinforzo di grido a centrocampo: Milinkovic-Savic potrebbe fare al caso di Leonardo.

A frenare tutto però è stato Igli Tare. Il direttore sportivo dei biancocelesti, intervistato da 'Le Parisien', ha affermato di non aver ancora ricevuto nessuna offerta per il proprio giocatore.

"Non c'è niente da dire perché non ci sono discussioni. Non ne so nulla. Non abbiamo alcuna pressione per venderlo, sono solo voci. Non conosco il suo prezzo. Non posso parlare di qualcosa che non sia concreto. Ci sono arrivate offerte dal PSG? No".