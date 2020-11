Tuttosport - Milik occasione Inter? Eriksen o Nainggolan per ingolosire il Napoli

Si tratta ovviamente ancora soltanto di idee, visto che mancano due mesi a gennaio. L'Inter comincia però ad interessarsi a Milik.

L' si è ritrovata, d'altronde come l'anno scorso, in emergenza nel pacchetto offensivo. Gli infortuni di Lukaku e di Sanchez hanno costretto Antonio Conte a riscoprire Ivan Perisic da attaccante. Il croato per altro è andato anche a segno contro il ed il , ma è ovvio che manca qualcosa senza Lukaku e senza un sostituto all'altezza del belga, quantomeno per tipologia di attaccante.

E così, come riportato da 'Tuttosport', l'Inter tornerà sicuramente sul mercato degli attaccanti nella finestra di riparazione di gennaio. Oltre ai soliti interessamenti per Giroud e Gervinho, che già sono stati sondati in estate, spunta un nome nuovo per i nerazzurri: Arkadiusz Milik.

Il polacco è fuori rosa al , ha cominciato a parlare con il club per un possibile rinnovo contrattuale, visto che il suo attuale contratto scadrà il prossimo giugno. Ma al momento non ci sono novità positive in questo senso.

Milik in un attacco a due potrebbe sposarsi alla perfezione sia con Lautaro che Lukaku. E ci potrebbero essere almeno due giocatori dell'Inter che farebbero gola al Napoli: Eriksen, visto che Gattuso adesso gioca con il trequartista, e Nainggolan, per la mediana a due del nuovo 4-2-3-1.

Potrebbero essere operazioni separate, potrebbe esserci (nel caso di Eriksen) un conguaglio a favore dell'Inter visto che Milik invece andrebbe in scadenza. Insomma, se converrà ad entrambe le parti, una soluzione si troverà.