Tuttosport - Milik-Napoli, prove di pace: rinnovo contrattuale?

Incontro a Castevolturno tra Milik, il suo agente e la dirigenza del Napoli. Il giocatore potrebbe rinnovare, anche per far contento il Napoli.

Arkadiusz Milik al momento è un fantasma al . Un corpo estraneo rispetto alla squadra di Gattuso. Il giocatore ha tagliato i rapporti con la dirigenza in estate, quando ha rifiutato sia la cessione, sia il rinnovo contrattuale.

Il suo destino sembra essere quello di restare fermo fino a gennaio, per poi decidere da febbraio in poi il suo destino da svincolato. Eppure nelle ultime settimane il giocatore pare aver fatto un passo verso il Napoli, anche perché ha paura di perdere Euro 2021 senza giocare mai.

Come riportato da 'Tuttosport', venerdì c'è stato un incontro a Castevolturno. Arkadiusz Milik ed il suo agente David Pantak, il presidente Aurelio De Laurentiis, l’ad Andrea Chiavelli ed il ds Cristiano Giuntoli, tutti a colloquio nella sala stampa del Training Center del Napoli.

La novità è che Pantak non ha voluto escludere nulla, nemmeno la possibilità di rinnovare il contratto entro la fine dell’anno. Con un accordo di più lunga durata rispetto a quello attuale (scadenza 2021), il Napoli potrebbe incassare non meno di 20 milioni dalla cessione dell’attaccante polacco, anche nella finestra di mercato di gennaio.

In questo modo il Napoli potrebbe anche chiedere di più per il suo cartellino e lui potrebbe andare a giocare da un'altra parte, da gennaio in poi.