Gazzetta dello Sport - Milik alla Juve, ma non per Bernardeschi: lui ha altri piani

Si intensificano le voci che vorrebbero Milik verso la Juventus. La contropartita non sarà Bernardeschi: si vede in bianconero o in Inghilterra.

“In questo momento è più vicino alla cessione che alla riconferma". Musica e parole di Cristiano Giuntoli che, parlando mercoledì ai microfoni di Sky, ha ribadito come l’avventura di Arkadiusz Milik al potrebbe essere giunta vicina al capolinea.

Con l’attaccante polacco non si è trovato un accordo per il prolungamento del contratto che scadrà a giugno 2021 e per questo motivo, metterlo sul mercato diventa praticamente inevitabile, questo al fine di non correre il rischio di perderlo a parametro zero tra dodici mesi.

Il nome di Milik è stato accostato spesso a quello della , ma in questo caso Giuntoli ha preferito non sbilanciarsi.

“Non mi risulta un interesse della , ma lo capirei, perché è molto bravo. Non ha rinnovato ed è appetibile per i grandi club, non stupisce il fatto che abbia delle pretendenti”.

Nel corso delle ultime settimane, si è spesso parlato della possibilità che Milik vada effettivamente alla Juventus e che in un’eventuale trattativa possa essere inserito Federico Bernardeschi come contropartita. Il jolly bianconero, per caratteristiche sarebbe perfetto per l’attacco partenopeo, visto che andrebbe a sostituire un altro sicuro partente, ovvero Callejon, ma secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, le possibilità che il 33 della Juve si trasferisca a Napoli sono minime.

Bernardeschi infatti percepisce un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione, ovvero una cifra oltre gli standard del Napoli. A ciò va aggiunto che lui immagina il suo futuro alla Juventus o in Premier League. C’è inoltre un ulteriore aspetto da considerare: quello dei diritti d’immagine, ovvero un qualcosa di sempre molto delicato quando si tratta di operazioni da chiudere con il Napoli.

Bernardeschi a maggio ha chiuso un contratto con Roc Nation e sembra ora improbabile che possa cedere i suoi diritti al club partenopeo. La strada che porta ad un suo eventuale approdo in azzurro pare quindi al momento impraticabile.