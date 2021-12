Ci si aspettava una stracittadina femminile equilibrata, con colpi da una parte e dall'altra. Milan Women contro Inter Women, invece, è stata a senso unico. Vittoria roboante e importante in chiave classifica per le nerazzurre di Rita Guaino, che hanno superato le cugine per 3-0 con un primo tempo da urlo in cui le rossonere non sono praticamente mai riuscite a reagire.

Grande protagonista della gara Ghoutia Karchouni: la 26enne francese ha prima battuto il corner su cui Kathellen è saltata più in alto di tutti siglando il vantaggio delle nerazzurre, per poi siglare il tris su calcio di rigore con uno scavetto da urlo. In mezzo il raddoppio di Nyoya Ajara, per il quarto centro stagionale.

Il secondo tempo non ha cambiato il corso della gara per il Milan di Ganz: sotto di tre reti, il tecnico rossonero non ha effettuato cambi all'intervallo, confermando l'iniziale 4-2-3-1 senza però riuscire a rientrare in partita contro l'Inter, nonostante le ottime occasioni aute davanti a Durante.

L'Inter balza dunque a 21 punti in classifica, solamente uno in meno del Milan. In testa c'è l'imprendibile Juventus con 30, grazie a dieci vittorie su dieci: distanza difficile da coprire, con primo obiettivo quello del secondo posto e della Champions League.

MILAN WOMEN-INTER WOMEN 0-3

MARCATORI: 13' Kathellen, 27' Nyoya Ajara, 32' Karchouni

MILAN (3-4-2-1): Giuliani; Fusetti (86' Rizza), Arnadottir, Agard (65' Stapelfeldt); Bergamaschi, Adami (79' Longo), Grimshaw, Andersen; Thomas, Jane (86' Selimhodzic); Giacinti.

INTER (4-3-2-1): Durante; Sønstevold, Kathellen, Alborghetti (46' Landstrom), Merlo; Csiszàr, Pandini (62' Bustria), Karchouni (75' Simonetti); Bonetti, Marinelli (63' Portales Nieto); Njoya Ajara (85' Polli).

Arbitro: Carella

Ammonite: Adami (M), Fusetti (M)

Espulse: -