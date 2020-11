Milan-Verona, le formazioni ufficiali: Romagnoli ko, tocca a Gabbia

Pioli recupera Calabria e Saelemaekers, tornano tra i titolari anche Bennacer e Calhanoglu. Juric sceglie Kalinic, alle sue spalle Barak e Zaccagni.

Le formazioni ufficiali di -

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

VERONA (3-4-2-1) Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Lazovic, Dawidowicz, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

Il Milan vuole ripartire dopo il pareggio contro la per allungare in vetta alla classifica e dimenticare la pesante sconfitta subita in . Di fronte però c'è un Verona in salute, che ha già fermato la stessa Roma e la .

L'articolo prosegue qui sotto

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Pioli recupera Calabria e Saelemaekers, rilancia Bennacer a centrocampo e Calhanoglu dietro Ibrahimovic. Leao viene ancora preferito e Rebic sulla sinistra.

In difesa tocca a Gabbia che rileva in extremis Romagnoli. Il capitano rossonero è stato costretto a dare forfait per un problema muscolare.

Nel Verona l'unica punt è l'ex Kalinic, alle sue spalle giocano Barak e Zaccagni. Dawidowicz a centrocampo con Ilic. In difesa Ceccherini, Lovato e Magnani.