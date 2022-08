Milan-Udinese 4-2: buona la prima per il Diavolo, nel segno di Rebic e Brahim

Il Milan vince all'esordio stagionale superando per 4-2 l'Udinese. In evidenza Rebic, autore di una doppietta, e un ispiratissimo Brahim Diaz.

Buona la prima per il Milan di Stefano Pioli, che inaugura il campionato col tricolore sul petto battendo per 4-2 l'Udinese. Una partita divertente, accesa in avvio dal vantaggio degli ospiti con Becao ma che ha visto i rossoneri reagire prontamente, riprendendo in mano il pallino del match grazie ai colpi di un ispirato Brahim Diaz (che mette lo zampino in tutti e quattro i goal del Diavolo) e alla concretezza di Rebic, determinato a riprendersi un ruolo da protagonista in questo Milan.

Nella ripresa, dopo aver trovato il goal del 3-2, la squadra di Pioli ammazza la partita, gestendo i ritmi e affondando alla mezzora ancora con Rebic, autore di una doppietta. Nel finale occhi puntati sui neo-acquisti De Ketelaere, autore di un paio di spunti interessanti, e Origi, in campo per una manciata di minuti.

MILAN-UDINESE, I GOAL

MILAN-UDINESE 0-1, 2' BECAO - Calcio d'angolo dalla sinistra di Deulofeu, Becao anticipa Rebic sul primo palo e infila Maignan.

MILAN-UDINESE 1-1, 12' THEO HERNANDEZ - Calcio di rigore assegnato da Marinelli dopo on-field review per un contatto tra Calabria e Soppy, con Hernandez che spiazza Silvestri.

MILAN-UDINESE 2-1, 15' REBIC - Brahim innesca Calabria sulla destra, traversone del capitano rossonero che trova a centro area Rebic, che di controbalzo, in girata, realizza il 2-1.

MILAN-UDINESE 2-2, 49' (1°t) MASINA - Cross dalla destra di Pereyra, Masina prende il tempo a Messias e di testa in tuffo trafigge Maignan.

MILAN-UDINESE 3-2, 46' (2°t) BRAHIM - Traversone di Theo Hernandez, Masina devia maldestramente di testa, sul pallone vagante si avventa Brahim Diaz, che in scivolata da pochi passi mette dentro.

MILAN-UDINESE 4-2, 68' REBIC - Brahim recupera palla su Pereyra dentro l'area di rigore e serve l'accorrente Rebic, che di sinistro trova il palo più lontano.

MILAN-UDINESE, LA MOVIOLA

Episodio chiave al 7', con Calabria che striscia in maniera sporca una corta respinta di Silvestri e viene poi travolto da Soppy. Marinelli, richiamato dal VAR Mazzoleni, dopo l'on-field review assegna rigore per il Milan, poi trasformato da Theo Hernandez.

MILAN-UDINESE, IL TABELLINO E LE PAGELLE

MILAN-UDINESE 4-2

MARCATORI: 2' Becao, 12' Theo Hernandez, 15' Rebic, 49' (1°t) Masina, 46' (2°t) Brahim, 68' Rebic

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6,5, Kalulu 7, Tomori 6, Theo Hernandez 6,5; Krunic 6 (84' Pobega sv), Bennacer 6; Messias 5,5 (72' Saelemaekers 6), Brahim Diaz 7,5 (72' De Ketelaere 6), Leao 5,5 (84' Origi sv); Rebic 7,5 (72' Giroud 6). All. Pioli 7

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Becão 6,5, Nuytinck 5,5, Perez 5,5 (67' Ebosse 5,5); Soppy 5, Pereyra 5, Walace 6 (76' Lovric 6), Makengo 6 (76' Samardzic 6), Masina 6 (83' Ebosele sv); Deulofeu, Success (67' Beto). All. Sottil 6

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Soppy, Becao, Krunic, Perez, Ebosele