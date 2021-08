Milan TV sbarca su Amazon Prime: servizio disponibile da oggi

Il canale tematico rossonero sbarca su Amazon Prime: l'offerta e le condizioni per seguire i contenuti di Milan TV.

Da oggi c'è un nuovo modo per seguire il Milan: già da qualche ora su Amazon Prime Video Channels è disponibile Milan TV, canale tematico rossonero che sbarca ufficialmente anche sul servizio streaming in forte espansione dal punto di vista calcistico.

Il canale, come si legge dal comunicato, "sarà disponibile per tutti i clienti Amazon Prime, al costo di 3.99 Euro al mese, e visibile via web, smatphone, tablet e smart TV".

Il servizio sarà attivo 24 ore su 24 con tanti contenuti esclusivi e con una libreria "On Demand": "L’offerta permetterà ai tifosi rossoneri di vivere ancora più a stretto contatto tutta la passione e le emozioni a tinte rossonere. Sono tantissimi, infatti, i contenuti fruibili: dalle partite di campionato e Champions League - disponibili già poche ore dopo il fischio finale - alla diretta delle conferenze stampa e gli highlights, fino ai live studio pre e post partita, dallo Stadio di San Siro per le partite casalinghe e dai nuovi Studios in trasferta e le interviste esclusive a calciatori e dirigenti".

I tifosi rossoneri, insomma, avranno un nuovo modo per stare vicino alla propria squadra, in una piattaforma streaming che dal punto di vista calcistico sta crescendo parecchio.