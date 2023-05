Milan, turnover con la Cremonese: può riposare anche Leao

Pioli pensa a un robusto turnover in vista delle decisive sfide contro Lazio e Inter, possibile turno di riposo per Rafa Leao.

Il Milan nelle prossime settimane si giocherà la stagione tra campionato e semifinale di Champions League ecco perché, nel turno infrasettimanale contro la Cremonese, Pioli starebbe pensando a un robusto turnover in tutte le zone del campo.

In difesa, in realtà, l'assenza di Tomori sarà obbligata causa squalifica ed al suo posto dovrebbe giocare Thiaw accanto a Kalulu con Calabria e Theo Hernandez confermati nel ruolo di terzini.

Possibili novità anche a centrocampo dove Vranck potrebbe avere una nuova occasione, a riposare in questo caso sarebbe uno tra Tonali e Krunic. A sorpresa, inoltre, Pioli starebbe pensando di rinunciare anche al giocatore più decisivo ovvero Rafa Leao.

Il portoghese servirà al top nelle prossime sfide contro Lazio ed Inter, ecco perché mercoledì sera sembra destinato a partire dalla panchina lasciando spazio a De Ketelaere con Brahim Diaz spostato sulla sinistra e Saelemaekers più di Messias sulla destra.

Ballottaggio aperto, infine, anche in attacco dove Pioli potrebbe concedere un turno di riposo a Giroud che verrebbe sostituito da Ante Rebic. Il francese, d'altronde, è troppo importante per non dire insostituibile nello scacchiere del Milan dato che Ibrahimovic è sempre out mentre Origi non ha mai convinto.